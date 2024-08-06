Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна ?.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1917

Дата смерти

31.01.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1917

Отец: Муромцев Яков

Мать: Муромцева Фёкла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеймёнов Евгений Иванович

Не разводились. Евгений ушёл жить к другой женщине.
Рождение ребёнка
17.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1947

Дочь: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
31.01.1982

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