Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1917
Дата смерти31.01.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1917
Отец: Муромцев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Не разводились. Евгений ушёл жить к другой женщине.
Рождение ребёнка
17.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1947
Дочь: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева
Отец ребёнка: Клеймёнов Евгений Иванович
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
31.01.1982