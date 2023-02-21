Милорадович Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Михаил Андреевич

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Место рождения

с. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии

Дата рождения

12.10.1771

Дата смерти

26.12.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1771

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1771
с. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1783 по 1787
Германия
Место жительства
С 1810
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1818 по 1825
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.12.1825
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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