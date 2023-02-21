Милорадович Михаил Андреевич
Место рожденияс. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии
Дата рождения12.10.1771
Дата смерти26.12.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1771
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1771
с. Вороньки, Лохвицкий уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1783 по 1787
Германия
Место жительства
С 1810
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1818 по 1825
Смерть
26.12.1825