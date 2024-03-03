Пронина Прасковья Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Пронин Осип Иванович
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Пронин Иван Иванович
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Иван Деевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно