Пронина Прасковья Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Прасковья Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Пронин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Пронин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Пронин Осип Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Пронин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Пронин Иван Деевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Иван Деевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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