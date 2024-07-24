Тихомиров Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Владимир Григорьевич

Тихомиров Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Тихомирова (Батухина) Мария

Рождение ребёнка
14.08.1900

Дочь: (Тихомиров) Анна

Мать ребёнка: Тихомирова (Батухина) Мария

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.