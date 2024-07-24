Тихомиров Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899
Рождение ребёнка
14.08.1900
Дочь: (Тихомиров) Анна
Мать ребёнка: Тихомирова (Батухина) Мария
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно