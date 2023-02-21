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Путинцева Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 или Неизвестно

Дата смерти

21.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 или Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.

Дочь: Путинцева- Зубова Александра Савельевна

Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.

Дочь: Путинцева- Кулешова Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
18.01.1888 ст.

Сын: Путинцев Василий Савельевич

Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.

Сын: Путинцев Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
21.09.1917
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
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