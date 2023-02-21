Путинцева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 или Неизвестно
Дата смерти21.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1855 или Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1885 ст.
Дочь: Путинцева- Зубова Александра Савельевна
Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.
Дочь: Путинцева- Кулешова Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
18.01.1888 ст.
Сын: Путинцев Василий Савельевич
Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Рождение ребёнка
06.11.1892 ст.
Сын: Путинцев Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Путинцев Савелий Тихонович
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
21.09.1917
Самарская губерния, с. Большая Глушица.