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Андронюк Тамара Николаевна
Андронюк Тамара Николаевна
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Древо
Место рождения
Атасу
Дата рождения
01.01.1988
Пол
Женский
Отец
Андронюк Николай Владимирович
1959 г.р.
Мать
Андронюк Татьяна Баяновна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1988
Отец:
Андронюк Николай Владимирович
Мать:
Андронюк Татьяна Баяновна
Атасу
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