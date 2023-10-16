Вьялкина Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1909
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
29.07.1912
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно