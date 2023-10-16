Вьялкина Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкина Мария Матвеевна

Вьялкина Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1909

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.07.1912

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close