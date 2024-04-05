Wójcik (Ceregra) Helena
Место рожденияGRZEBOWILK
Дата рождения1920
Дата смерти04.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ceregra Walenty
GRZEBOWILK
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Wójcik Tadeusz
Отец ребёнка: Wójcik Bolesław
Бракосочетание
1948
Муж: Wójcik Bolesław
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Wójcik Jan
Отец ребёнка: Wójcik Bolesław
Posiadały
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Wójcik) Urszula Aniela
Отец ребёнка: Wójcik Bolesław
Posiadały
Рождение ребёнка
1952
Сын: Wójcik Walenty
Отец ребёнка: Wójcik Bolesław
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Wójcik Bolesław
Смерть
04.01.1990
POSIADAŁY
Похороны
Неизвестно
Kiczki