Wójcik (Ceregra) Helena 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wójcik (Ceregra) Helena

Место рождения

GRZEBOWILK

Дата рождения

1920

Дата смерти

04.01.1990

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ceregra Walenty

Мать: Ceregra (Żeberek) Marianna

GRZEBOWILK
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Wójcik Tadeusz

Отец ребёнка: Wójcik Bolesław

Бракосочетание
1948

Муж: Wójcik Bolesław

Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Wójcik Jan

Отец ребёнка: Wójcik Bolesław

Posiadały
Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Wójcik) Urszula Aniela

Отец ребёнка: Wójcik Bolesław

Posiadały
Рождение ребёнка
1952

Сын: Wójcik Walenty

Отец ребёнка: Wójcik Bolesław

Рождение ребёнка
1960

Сын: Wójcik Jerzy Zbigniew

Отец ребёнка: Wójcik Bolesław

Смерть
04.01.1990
POSIADAŁY
Похороны
Неизвестно
Kiczki

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