Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Созанов Сослан-Бек
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ханифа
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Рождение ребёнка
1878
Сын: Созанов Дзанатхан
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Рождение ребёнка
1882
Сын: Созанов Аслан-бек
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Салимат
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Рождение ребёнка
1886
Сын: Созанов Мурза-бек
Мать ребёнка: Созанова Хоже
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созанова Хоже
Смерть
Неизвестно