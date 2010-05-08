Дегтярев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1945
Дата смерти08.05.2010
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1945
Рождение ребёнка
13.05.1966
Дочь: Подрезова (Дегтярева) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Дегтярева (Хмыз) Зоя Николаевна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1971
Сын: Дегтярев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дегтярева (Хмыз) Зоя Николаевна
Семенное, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
08.05.2010