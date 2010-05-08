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Дегтярев Николай Тимофеевич

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

27.09.1945

Дата смерти

08.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1945

Отец: Дегтярев Тимофей Григорьевич

Мать: Дегтярева Мария Филипповна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1966

Дочь: Подрезова (Дегтярева) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Дегтярева (Хмыз) Зоя Николаевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1971

Сын: Дегтярев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дегтярева (Хмыз) Зоя Николаевна

Семенное, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
08.05.2010

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