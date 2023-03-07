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Осетров Никон Андреев

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Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Осетров Андрей Елисеев

Мать: Осетрова Катерина Матвеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Осетров Яков Никонов

Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Василиса Никонова

Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Осетров Филипп Никонов

Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Пелагея Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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