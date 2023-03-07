Осетров Никон Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Осетров Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Осетров Яков Никонов
Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Василиса Никонова
Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Осетрова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Пелагея Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772