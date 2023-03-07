Кощеева Ксения Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Ксения Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1882 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.

Сын: Кощеев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Афанасий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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