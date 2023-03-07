Кощеева Ксения Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.07.1882 ст.
Сын: Кощеев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно