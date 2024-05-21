Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.08.1796 ст.
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1810 ст.
Дочь: Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1812 ст.
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно