Степанида Яковлевна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1796 ст.

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1810 ст.

Дочь: Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.08.1812 ст.

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Алексеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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