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Калугин Александр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калугин Кузьма Егорович

Мать: Калугина Акулина Павловна

Рождение ребёнка
15.12.1967

Дочь: Зайцева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Медуха Ольга Александровна

Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна

Смерть
2018
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