Калугин Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калугин Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
15.12.1967
Дочь: Зайцева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Медуха Ольга Александровна
Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Калугина Валентина Александровна
Смерть
2018