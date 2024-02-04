Смагин Максим Андреев (Емельянов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1757
Отец: Смагин Андрей Емельянов
Мать: Матрена Антонова
При рождении сына Никифора указан как АНДРЕЕВ, в записи о смерти сына Никифора указан как ЕМЕЛЬЯНОВ. Т е или сын или внук Емельяна.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Тимофеева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Февронья Тимофеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Февронья Тимофеева
Рождение ребёнка
13.03.1788
Сын: Никифор Максимов
Мать ребёнка: Февронья Тимофеева
отец СМАГИН Максим Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1791
Дочь: Соломония Максимова
Мать ребёнка: Февронья Тимофеева
отец СМАГИН Максим Восприемница родная сестра Андрея ФЕИЛА Смагина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Степан Максимов
Мать ребёнка: Февронья Тимофеева
Смерть
Неизвестно