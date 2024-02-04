Смагин Максим Андреев (Емельянов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагин Максим Андреев (Емельянов)

Место рождения

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Смагин Андрей Емельянов

Мать: Матрена Антонова

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
При рождении сына Никифора указан как АНДРЕЕВ, в записи о смерти сына Никифора указан как ЕМЕЛЬЯНОВ. Т е или сын или внук Емельяна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Тимофеева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Февронья Тимофеева

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Февронья Тимофеева

Рождение ребёнка
13.03.1788

Сын: Никифор Максимов

Мать ребёнка: Февронья Тимофеева

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
отец СМАГИН Максим Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1791

Дочь: Соломония Максимова

Мать ребёнка: Февронья Тимофеева

отец СМАГИН Максим Восприемница родная сестра Андрея ФЕИЛА Смагина
Рождение ребёнка
1794

Сын: Степан Максимов

Мать ребёнка: Февронья Тимофеева

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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