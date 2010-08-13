Старовойтов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаровойтов Александр Константинович

Старовойтов Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1960

Дата смерти

13.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960

Отец: Старовойтов Константин Михайлович

Мать: Старовойтова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1995

Жена: скрыто настройками приватности

ПСКОВСКАЯ ОБЛ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
ПСКОВСКАЯ ОБЛ
Смерть
13.08.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close