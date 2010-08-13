Старовойтов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1960
Дата смерти13.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960
Рождение ребёнка
28.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1995
Жена: скрыто настройками приватности
ПСКОВСКАЯ ОБЛ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ПСКОВСКАЯ ОБЛ
Смерть
13.08.2010