Пешкова Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1867

Сын: Пешков Андриан Меркурьевич

Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1867

Сын: Пешков Василий Меркурьевич

Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Матвей Меркурьевич

Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Меркурий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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