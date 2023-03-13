Пешкова Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1867
Сын: Пешков Андриан Меркурьевич
Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1867
Сын: Пешков Василий Меркурьевич
Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Матвей Меркурьевич
Отец ребёнка: Пешков Меркурий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно