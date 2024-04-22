Брыжатая (Воляр) Харитина Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1924
Дата смерти29.04.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924
Отец: Воляр Максим???
Рождение ребёнка
19.08.1943
Сын: Брыжатый Николай Иосифович
Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович
Плоть, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1946
Сын: Брыжатый Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Брыжатая Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыжатая Фёкла Иосифовна
Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыжатый Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович
Смерть
29.04.?