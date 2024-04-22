Брыжатая (Воляр) Харитина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыжатая (Воляр) Харитина Максимовна

Место рождения

Васильевка, Коммуна Советское, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

04.11.1924

Дата смерти

29.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924

Отец: Воляр Максим???

Мать: не указана

Васильевка, Коммуна Советское, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
19.08.1943

Сын: Брыжатый Николай Иосифович

Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович

Плоть, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1946

Сын: Брыжатый Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Брыжатая Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыжатая Фёкла Иосифовна

Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыжатый Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Брыжатый Иосиф Филиппович

Смерть
29.04.?
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