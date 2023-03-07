Солодовников Александр Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1865
Рождение ребёнка
1885
Сын: Солодовников Макей Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Солодовников Георгий Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
19.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
20.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Солодовников Ефрем Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно