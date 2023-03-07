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Солодовников Александр Прокофьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1865

Отец: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Макей Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Солодовников Георгий Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
19.01.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Солодовников Евдокия Лукинична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Солодовников Ефрем Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Лукинична

Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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