Лукин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1993

Сын: Лукин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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