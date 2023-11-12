Лукин Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1993
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область