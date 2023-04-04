Гридасова Лукерья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гридасов Семен
Отец ребёнка: Гридасов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Гридасов Мартин
Отец ребёнка: Гридасов Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно