Гридасова Лукерья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова Лукерья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гридасов Семен

Отец ребёнка: Гридасов Осип Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Гридасов Мартин

Отец ребёнка: Гридасов Осип Васильевич

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридасов Осип Васильевич

Смерть
Неизвестно
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