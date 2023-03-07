Малыгина (Матвеева) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рождения29.09.1900
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1900
Отец: Матвеев Никита
Рождение ребёнка
21.06.1932
Дочь: Пименова Антонина Емельяновна
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Николай Емельянович
Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974