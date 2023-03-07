Малыгина (Матвеева) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Матвеева) Надежда Никитична

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Место рождения

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.09.1900

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1900

Отец: Матвеев Никита

Мать: Матвеева Анисья Михайловна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1932

Дочь: Пименова Антонина Емельяновна

Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Николай Емельянович

Отец ребёнка: Малыгин Емельян Дмитриевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Емельян Дмитриевич

Смерть
1974
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
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