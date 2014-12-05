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Гущин Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1937

Дата смерти

05.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937

Отец: Гущин Николай Иосифович

Мать: Гущина Ольга

Рождение ребёнка
07.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2014
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