Гущин Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1937
Дата смерти05.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937
Отец: Гущин Николай Иосифович
Мать: Гущина Ольга
Рождение ребёнка
07.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2014