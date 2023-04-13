Лоскутова (Калинина) Феодора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Калинин Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
01.02.1882
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1893
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1896
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно