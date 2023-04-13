Лоскутова (Калинина) Феодора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Калинина) Феодора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Калинин Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Лоскутов Иван Андреевич

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Лоскутов Семен Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1893

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Андреевич

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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