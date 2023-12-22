Фуршев Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фуршев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фуршев Георгий Андреевич (погиб)
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
25.12.1916
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуршева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фуршева Василиса
Смерть
Неизвестно