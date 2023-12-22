Фуршев Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуршев Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Фуршев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фуршев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фуршев Георгий Андреевич (погиб)

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Фуршев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуршева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуршев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Фуршева Василиса

Смерть
Неизвестно
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