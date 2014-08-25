Шарифуллин Самат Ренатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллин Самат Ренатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2014

Отец: Шарифуллин Ренат Рафаил улы

Мать: Шарифуллина Рамиля Ренатовна

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