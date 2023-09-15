Фалилеева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Фалилеева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фалилеев Василий Евграфович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Фалилеева) Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Фалилеев Василий Евграфович