Фалилеева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалилеева Елена

Фалилеева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Фалилеева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фалилеев Василий Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Фалилеева) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Фалилеев Василий Евграфович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.