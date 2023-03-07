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Игнась Надя Николаевна

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Место рождения

Мазсалаца, Valmieras novads

Дата рождения

16.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1990

Отец: Игнась Николай

Мать: Митчелл Игнась Гаспаревич Елена Арсеньевна

Мазсалаца, Valmieras novads
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