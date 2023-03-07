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Игнась Надя Николаевна
Игнась Надя Николаевна
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Место рождения
Мазсалаца
, Valmieras novads
Дата рождения
16.05.1990
Пол
Женский
Отец
Игнась Николай
1952 г.р.
Мать
Митчелл Игнась Гаспаревич (Таянович) Елена Арсеньевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1990
Отец:
Игнась Николай
Мать:
Митчелл Игнась Гаспаревич Елена Арсеньевна
Мазсалаца
, Valmieras novads
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