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Деганов Николай Сергеевич

Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

26.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954

Отец: Деганов Сергей Николаевич

Мать: Деганова Ольга Яковлевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
21.01.1978

Жена: Деганова Нина Павловна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.04.1979

Сын: Деганов Сергей

Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.03.1987

Сын: Деганов Алексей

Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.01.1989

Сын: Деганов Александр

Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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