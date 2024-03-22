Деганов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954
Бракосочетание
21.01.1978
Жена: Деганова Нина Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1979
Сын: Деганов Сергей
Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна
Рождение ребёнка
27.03.1987
Сын: Деганов Алексей
Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1989
Сын: Деганов Александр
Мать ребёнка: Деганова Нина Павловна