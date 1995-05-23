Губенко Иван
Место рождения
Дата рождения07.07.1905
Дата смерти23.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905
Отец: Губенко Максим
Мать: Губенко Наталья
Бракосочетание
1938
Жена: Сычук Евгения
Рождение ребёнка
07.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычук Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губенко Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Гипропромтрансстрой
главный инженер конструктор строитель
Смерть
23.05.1995
Причина смерти: рак прямой кишки
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область