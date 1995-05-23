Губенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губенко Иван

Место рождения

Токмак

Дата рождения

07.07.1905

Дата смерти

23.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905

Отец: Губенко Максим

Мать: Губенко Наталья

Бракосочетание
1938

Жена: Сычук Евгения

Рождение ребёнка
07.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычук Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губенко Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Гипропромтрансстрой
главный инженер конструктор строитель
Смерть
23.05.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак прямой кишки
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
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