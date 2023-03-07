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Киреев Николай Иванович

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Место рождения

Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.01.1899

Дата смерти

05.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1899

Отец: Киреев Иван Никитин

Мать: Киреева Акилина Петровна

Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Калиганова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Киреева Прасковья Николаевна

Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Прасковья Николаевна

Смерть
05.08.1938
Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
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