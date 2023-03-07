Киреев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1899
Дата смерти05.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1899
Отец: Киреев Иван Никитин
Мать: Киреева Акилина Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Калиганова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Киреева Прасковья Николаевна
Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1938