(Меринова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меринова) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меринов Егор Филиппович

Мать: Меринова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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