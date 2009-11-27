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Колотовкин Глеб Геннадьевич
Колотовкин Глеб Геннадьевич
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Место рождения
Выкса
, город Выкса, Нижегородская область
Дата рождения
27.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Колотовкин Геннадий Борисович
1972 г.р.
Мать
Колотовкина (Щеголёнкова) Нелли Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2009
Отец:
Колотовкин Геннадий Борисович
Мать:
Колотовкина Нелли Викторовна
Выкса
, город Выкса, Нижегородская область
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