Ольга Михеева
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1900
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Константин
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно