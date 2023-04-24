Ольга Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Михеева

Место рождения

Палиха, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Палиха, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Константин

Отец ребёнка: Иван Никитин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Иван Никитин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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