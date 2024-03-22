Борис Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1845
Сын: Митрофан Борисов
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Борис Борисов
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрёна Борисова
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Борисова
Смерть
Неизвестно