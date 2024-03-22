Борис Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Кузьмин

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Митрофан Борисов

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Борис Борисов

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрёна Борисова

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Борисова

Смерть
Неизвестно
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