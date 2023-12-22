Чеботаева Любовь Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботаева Любовь Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1895 ст.

Сын: Чеботаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чеботаев Александр Максимов

Пермь, Пермский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 357
Упоминание
12.01.1895 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 357
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботаев Александр Максимов

Смерть
Неизвестно
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