Тишина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашова-Тишина Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Ягуткина-Тишина Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1939
Дочь: Степанова-Тишина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно