Тишина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашова-Тишина Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Ягуткина-Тишина Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.1939

Дочь: Степанова-Тишина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Тишин Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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