Холопова Екатерина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Екатерина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1830

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Холопов Павел Александров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Холопов Николай Павлович

Отец ребёнка: Холопов Павел Александров

Рождение ребёнка
27.01.1836

Сын: Холопов Александр Павлович

Отец ребёнка: Холопов Павел Александров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Павел Александров

Смерть
Неизвестно
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