Холопова Екатерина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1830
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Холопов Павел Александров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Холопов Павел Александров
Рождение ребёнка
27.01.1836
Сын: Холопов Александр Павлович
Отец ребёнка: Холопов Павел Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно