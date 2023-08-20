Корешков Харитон Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешков Харитон Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Захар Иванов

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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