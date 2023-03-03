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Крипаков Георгий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

07.09.1892

Пол

Мужской

Отец

До 1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Крипаков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Крипаков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Крипаков Фёдор (Егорович)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
07.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
07.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От холеры | 60 лет | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
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