Крипаков Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти07.09.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Крипаков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Крипаков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Крипаков Фёдор (Егорович)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Похороны
07.09.1892
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
07.09.1892
Причина смерти: От холеры | 60 лет | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892