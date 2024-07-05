Горбачева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебеденко (Горбачева) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Горбачев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Лебедева (Горбачева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Горбачев Григорий Алексеевич
Смерть
1918