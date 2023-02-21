Тимофеева (Яковлева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Яковлева) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1926

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Яковлев Петр Яковлевич

Мать: не указана

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