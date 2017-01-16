Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1947
Дата смерти16.01.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947
Отец: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966
Сын: Белоруков Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: Белоруков Юрий Константинович
Рождение ребёнка
27.11.1975
Сын: Белоруков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Белоруков Юрий Константинович
Смерть
16.01.2017