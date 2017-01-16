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Белорукова (Смирнова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1947

Дата смерти

16.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947

Отец: Смирнов Александр

Мать: Смирнова Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруков Юрий Константинович

Рождение ребёнка
23.09.1966

Сын: Белоруков Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Белоруков Юрий Константинович

Рождение ребёнка
27.11.1975

Сын: Белоруков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Белоруков Юрий Константинович

Смерть
16.01.2017

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