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Постников Николай Георгиевич
Постников Николай Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1952
Пол
Мужской
Отец
Постников Георгий Петрович
1903 г.р.
Мать
Постникова (Сафронкина-Софранкина) Евдокия Терентьевна
Дети
Не указаны
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АП
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1952
Отец:
Постников Георгий Петрович
Мать:
Постникова Евдокия Терентьевна
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