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Маринов Иван Стефков
Маринов Иван Стефков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1976
Пол
Мужской
Отец
Маринов Стефко Иванов
1949 г.р.
Мать
Маринова (Крутикова) Вера Станиславовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец:
Маринов Стефко Иванов
Мать:
Маринова Вера Станиславовна
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