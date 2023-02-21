Суханов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1942

Отец: Суханов Александр Федорович

Мать: Суханова Раиса Тимофеевна

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