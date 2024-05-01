Суботина Матрена Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Матрена Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Михайло Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Суботина) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Суботина) Кириена Михайловна

Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Суботина) Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Суботина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич

Смерть
После 1831

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