Суботина Матрена Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Суботина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Суботина) Кириена Михайловна
Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Суботина) Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Суботина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Суботин Михайло Андреевич
Смерть
После 1831