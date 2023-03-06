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Гоман Виктор Григорьевич
Гоман Виктор Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гоман Григорий Сидорович
Мать
?
Дети
(Гоман) ?
(Гоман) ?
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гоман Григорий Сидорович
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
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