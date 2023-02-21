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Прасковья Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

10.04.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1803 ст.

Муж: Григорий Васильев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.04.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки
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