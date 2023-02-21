Прасковья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти10.04.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1803 ст.
Муж: Григорий Васильев
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.04.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки