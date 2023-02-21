Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Яковлева (Левитина) Юлия Евгеньевна
Яковлева (Левитина) Юлия Евгеньевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1975
Пол
Женский
Отец
Левитин Евгений Юрьевич
1953 г.р.
Мать
Левитина (Фёдорова) Маргарита Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1975
Отец:
Левитин Евгений Юрьевич
Мать:
Левитина Маргарита Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия